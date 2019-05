Se o Brasil adotou o espanhol no sistema de ensino público desde 2010, o português não está ainda em todos os países sul-americanos de língua oficial espanhola membros da Conferência Ibero-Americana, que têm de incluir o português no sistema de ensino público.

"Todos os países da Conferência Ibero-Americana devem promover o ensino de outra língua. Assim, paralelamente ao ensino do espanhol em Portugal e no Brasil, os países de língua espanhola deverão caminhar no sentido de integrar o português no ensino público", explicou o presidente do Instituto Camões, Luís Faro Ramos.

O presidente do instituto responsável pelo ensino de português no estrangeiro acrescentou a necessidade de essas nações que ainda não têm o português como disciplina curricular "assumirem também a língua portuguesa no seu currículo escolar público".

"O rumo está delineado e agora teremos de fazer esse percurso conjunto, sensibilizando e apoiando esses países", observou Luís Faro Ramos.