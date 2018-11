Coube hoje ao Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) apresentar a campanha ‘Start to Talk’, um projeto de prevenção e resposta a situações de potencial violência sexual contra crianças e jovens no Desporto.

“Sabemos que sendo um problema social o desporto não está imune a esta situação e esta campanha visa sensibilizar o movimento desportivo para um problema que é pouco conhecido”, referiu à agência Lusa Vítor Pataco, presidente do IPDJ.

A cerimónia, no Museu do Desporto, em Lisboa, contou com a presença do secretário de Estado do Desporto e Juventude, João Paulo Rebelo, da presidente Comissão nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, Rosário Farmhouse, e a responsável do Departamento de Direitos das Crianças e valores do Desporto do Conselho da Europa, Elda Moreno.

“Uma em cada cinco crianças é vítima, segundo os estudos [Conselho da Europa, 2007]. O desporto deve assumir responsabilidade e ter uma resposta, agentes desportivos, associações, clubes, devem fazer tudo para expurgar comportamentos perversos”, assinalou Vítor Pataco.

Rosário Farmhouse explicou que a maioria dos casos de abuso envolve proximidade com a criança, o que ainda torna mais “difícil denunciar”.

“São inúmeras as iniciativas para chamar a atenção para um tema que ainda é tabu”, disse a responsável, explicando que tornar os jovens mais capacitados também os torna mais protegidos e que saibam que têm o direito de dizer não.