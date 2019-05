"Embora o declínio cognitivo decorra do processo natural do envelhecimento, não significa que não possa ser retardado", explica João Quintas, investigador principal para o Active and Assisted Living (Programa europeu para as questões do envelhecimento).

O investigador acrescenta que para retardar o processo de envelhecimento é necessário dispor de ferramentas que estejam disponíveis para a comunidade, "mas que assentem no saber científico e na inovação tecnológica criteriosa e rigorosa", onde o utilizador está no centro do desenvolvimento e presente nas decisões sobre implementação destes sistemas.

"Foi por isso que criámos esta equipa, que conta com o conhecimento clínico e das necessidades dos profissionais das áreas da neurologia e psicologia, bem como o conhecimento técnico e capacidade de inovação", refere Quintas.

O COGNIVITRA é um projeto financiado pelo AAL Programme - Ageing Well num consórcio liderado pelo Instituto Pedro Nunes e que envolve a NeuroInova, Parc Sanitari San Joan de Deu e RehaZenter.