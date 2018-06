Esta decisão vem "na sequência do que tinha sido feito em 2016 à Universidade do Minho e em 2017 à Universidade Nova de Lisboa, mas tem, pelo menos simbolicamente, o aspeto de ser a primeira vez que o regime fundacional é atribuído a um politécnico", salientou o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

O governante falava aos jornalistas no final do Conselho de Ministros, reunião em que foram aprovados vários diplomas na área da ciência e ensino superior.

A transformação do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA) concretiza-se depois de um processo de avaliação de seis meses.

"É a instituição de ensino superior portuguesa de menor dimensão, é também aquela com maior autonomia financeira e capacidade, em termos relativos, de atração de receitas próprias", salientou Manuel Heitor.

Num comunicado divulgado após a decisão do Conselho de Ministros, o Politécnico salienta assumir esta nova fase "com enorme sentido de responsabilidade, continuando a afirmar a sua missão de criação, transmissão e difusão da cultura e do saber de natureza profissional, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da sociedade e, em especial, da região do vale do Cávado e do Ave".