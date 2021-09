"Confesso que não compreendo como é que alguém se sente no direito de ofender e ameaçar outra pessoa, pelo simples facto de estar na política e de defender as causas em que acredita. Desde que fui eleita porta-voz do PAN, que passei a receber mensagens deste teor", expôs a também deputada na sua conta oficial de Twitter.

Numa série de seis tweets, a parlamentar partilha alguma das mensagens que recebeu, entre as quais uma ameaça de morte, e indica que estas serão encaminhadas para o Ministério Público.

Inês Sousa Real diz que aceita e respeita os que têm ideias diferentes das suas e do partido que representa “debatendo-as de forma séria e respeitadora”, mas sublinha que recusa que alguém se sinta no direito de "ameaçar, ofender ou até procurar coagir".

"Não só não me calarei, como não serei eu a ter cuidado com o que digo, porque digo e defendo aquilo em que acredito sempre dentro do espectro democrático e do respeito pelos demais", acrescenta.