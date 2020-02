O modelo desenvolvido analisou um histórico de variáveis climatéricas (com o apoio de dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera – IPMA), de variáveis sociodemográficas e de ocorrências registadas em Lisboa entre 2013 e 2018.

Ao todo, são mais de cinco milhões de registos analisados, que, segundo Miguel Castro Neto, permitem 70% de exatidão na previsão de ocorrências, ou seja, prever sete em cada 10 ocorrências.

Para a construção do modelo foram analisados 52.560 registos de três estações do IPMA (como temperatura, precipitação, humidade, intensidade e direção do vento e radiação solar), assim como 3.662 dados estatísticos socioeconómicos (género, idade, educação, emprego, edificado) e 22.229 ocorrências.

Entre as ocorrências estão incêndios, acidentes de automóvel, com ou sem encarcerados, incidentes em infraestruturas (como por exemplo, queda de estruturas ou inundações) e outros serviços prestados pelos bombeiros, desde a abertura de portas à busca e ao resgate de pessoas.

O modelo permite ainda ter um número aproximado das pessoas que, em dado momento, estão nas zonas de risco, através do número de telemóveis ligados a 2.769 antenas da Altice.

O projeto, liderado pela Câmara Municipal de Lisboa (CML), foi desenvolvido pela Nova Information Management School (NOVA IMS), em parceria com o ISEL, a Microsoft e a SAP (empresa criadora de 'software' de gestão) e com a colaboração da Altice e do IPMA.

O modelo partiu de uma tese de mestrado de Leonor Brás Teixeira, estudante da NOVA IMS e bombeira, em parceria com Pedro Sarmento, também aluno da instituição.