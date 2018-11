O ministro da Agricultura, Capoulas Santos, garantiu hoje, em Bruxelas, que os interesses de Portugal no setor estão "salvaguardados" face ao 'Brexit', sendo excedentário em 300 milhões de euros o saldo da balança comercial com o Reino Unido.

“Os interesses portugueses estão neste momento salvaguardados. Nós temos uma balança comercial de produtos agrícolas e agroalimentares largamente positiva com o Reino Unido, com um excedente comercial da ordem dos 300 milhões de euros, que queremos manter e desejavelmente aumentar”, disse Luís Capoulas Santos aos jornalistas.

O ministro, que hoje participou numa reunião com os seus homólogos da União Europeia (UE), salientou que o acordo que os 27 estão prontos para fechar com Londres garante a manutenção das regras atualmente em vigor até 2020.

“Haverá depois que regulamentar o pós-2020 e temos que estar muito atentos”, disse.

O projeto de acordo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia “está em condições de ser aprovado pelos chefes de Estado e de Governo” dos 27 na cimeira do próximo domingo, disse hoje em Bruxelas o ministro dos Negócios Estrangeiros.

No final de um Conselho de Assuntos Gerais dedicado ao ‘Brexit’, Augusto Santos Silva indicou que, após análise do compromisso alcançado entre Bruxelas e Londres, “o Conselho endossou o acordo de saída, o que significa que os chefes de Estado e de Governo no Conselho Europeu extraordinário do próximo domingo podem aprová-lo, e assim a UE dará todos os sinais necessários para a validação desta negociação”.

O Reino Unido abandona a UE no próximo dia 29 de março.