A Lusa tentou, sem sucesso em tempo útil, saber qual o valor da dívida histórica da empresa que o Estado vai assumir.

O primeiro-ministro considerou que este processo de municipalização dos autocarros foi “mais complicado do que em Lisboa”, porque no Porto foi preciso “juntar seis municípios”, ou seja, “seis vontades, ambições e condições”.

“Queria dar parabéns ao que foi seguramente o passo mais difícil: o trabalho extraordinário dos seis presidentes desenvolveram entre si, superando todas as diferenças e chegando a acordo”, frisou.

Costa lembrou que, “para gerir bem um território e uma Área Metropolitana, é preciso ter o domínio do setor dos transportes”.

“Quem está mais perto gere melhor, mesmo que quem está longe seja do Porto”, referiu, aludindo ao fato de o ministro do Ambiente ser natural do Porto.

Quanto ao PART, António Costa sublinhou tratar-se da “maior transferência não monetária de rendimento disponível para as famílias”, que “transformou o transporte público numa alternativa ao transporte individual”.

De acordo com o primeiro-ministro, esta “redução extraordinária do custo do transporte público”, chegou “a todos os concelhos” do país.

Quanto às alterações climáticas, Costa notou que o combate se vence e se perde com o transporte público.

O governante alertou que “25% das emissões de gases de efeitos estufa resultam da mobilidade e, destes, a esmagadora maioria provem das cidades”.

“Dizemos que é necessário salvar a terra, mas o que as alterações climáticas põem em causa é a humanidade. Se queremos salvar a humanidade temos de assumir as alterações climáticas como uma emergência. Foi o que assumimos há quatro anos, ao integrar os transportes públicos urbanos no ministério ambiente”, recordou.

Observando que “as cidades levaram quase 50 anos a adaptar-se ao automóvel”, Costa vincou que existe agora “muitíssimo menos tempo para libertar os habitantes das cidades dos automóveis”, dando-lhes o “direito à mobilidade”

(Artigo atualizado às 13:47)