“O Hospital Garcia de Orta regista hoje, dia 16 de fevereiro de 2021, um total de 198 doentes positivos por infeção por SARS-COV-2, dos quais 162 estão internados em enfermaria, 22 doentes em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) e 14 doentes internados em Unidade de Hospitalização Domiciliária (UHD). A demanda do Serviço de Urgência Geral, na vertente da área respiratória, baixou”, adiantou a unidade hospitalar em nota hoje divulgada.

Na segunda-feira, o HGO, que pertence ao distrito de Setúbal, registava 207 doentes internados por covid-19, 25 dos quais nas unidades de cuidados intensivos.

Uma equipa médica francesa chegou na segunda-feira ao HGO no âmbito da ajuda internacional oferecida a Portugal para aliviar a pressão hospitalar no combate à covid-19, tendo o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, agradecido a ajuda francesa numa cerimónia de receção à equipa gaulesa à chegada ao hospital de Almada.

A equipa médica francesa, que durante 15 dias vai trabalhar no Hospital Garcia de Orta, é constituída por três enfermeiras e uma médica do serviço de saúde dos bombeiros franceses.

Toda a equipa, como referiu a enfermeira francesa lusodescendente Sandra Fleury, “tem experiência em situações de e Emergência e Reanimação”.

“Viemos de várias regiões de França, temos participado em várias missões internacionais sanitárias, mas também em França, em missões covid e desastres naturais. É com grande satisfação que apresentamos a nossa ajuda e o nosso contributo à equipa do Dr. Antero Vale Fernandes, nesta crise de saúde, que também vivemos em França. Esperamos poder aliviá-lo na sua carga de trabalho, em colaboração com as suas equipas. Agradecemos a sua confiança e o seu acolhimento”, disse a enfermeira.

A embaixadora de França em Portugal, Florence Mangin, agradeceu ao Governo português “por ter aceitado a proposta francesa de cooperação médica neste momento difícil”, salientando que se trata de uma “iniciativa de solidariedade muito natural entre dois países como a França e Portugal, que têm uma forte ligação de amizade”.