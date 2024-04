"Infelizmente, pelo que sei, há uma pessoa desaparecida. Alguém que estava a fazer canoagem num dos rios", declarou o ministro do Interior, Gérald Darmanin, durante uma visita a Pontoise, a noroeste de Paris.

Várias testemunhas que viram o canoísta em "dificuldades" no rio Vienne notificaram o seu "desaparecimento" no sábado à tarde, perto de Limoges, no centro-leste do país.

Um pouco mais a norte, no departamento de Indre-et-Loire, 154 pessoas foram retiradas, entre elas 73 idosos de uma residência.

As autoridades calculam que o rio Vienne poderia superar o nível registado em 1923 no povoado de Descartes e o alcançado em 1982 no povoado de Nouâtre.

No departamento vizinho de Vienne, perto de 50 pessoas foram retiradas, informaram as autoridades.

"Nunca tinha visto isto. Para mim, é a enxurrada do século", contou Olivier Jean-Louis na localidade de Roche-Posay, de 1.500 habitantes.

Um fotógrafo da AFP constatou que o rio Creuse transbordou por dezenas de metros, até alcançar a parte superior das placas de trânsito na rodovia que leva a La Roche Posay.

A água inundou várias casas nas margens do rio, mas não chegou ao centro da cidade, que fica numa secção mais alta.