“Mais de 10.400 edifícios residenciais ficaram inundados”, declarou o Ministério das Situações de Emergência, que continua a esperar que as temperaturas subam, que a neve derreta e que o gelo de inverno que cobre os rios se desfaça.

Por outro lado, o governador Denis Pasler disse que 10.168 casas continuam inundadas”.

O número de pessoas retiradas da zona de inundação, causada pelo tempo quente e pelo degelo, é de 6.127, incluindo 1.478 crianças, acrescenta o comunicado de Pasler.

Em Orsk, numa cidade com cerca de 200 mil habitantes, onde as autoridades descreveram domingo a situação como “crítica”, mais de 6.500 casas estão inundadas.

As autoridades alertam para o facto de o pico das inundações ainda não ter sido ultrapassado e de a normalização do nível das águas do rio Ural só estar prevista para o final do mês.

De acordo com estimativas preliminares, os prejuízos causados pelas inundações podem ascender a 21 mil milhões de rublos, mais de 212 milhões de euros.

As cheias do rio Ural provocaram a rutura de uma barragem e a inundação da parte antiga da cidade, o que levou as autoridades a declarar o estado de emergência regional no passado dia 04 de abril.

Orsk é a segunda maior cidade da região de Orenburg, na fronteira com o Cazaquistão, onde as inundações foram descritas no sábado, como a pior catástrofe natural dos últimos 80 anos.