As inundações na Toscana, Itália, provocadas pelo mau tempo na quinta-feira causaram estragos no valor de 300 milhões de euros, de acordo com uma estimativa inicial, disse hoje o governador da província Eugenio Giani.

A região no centro da Itália, a mais afetada pela passagem da tempestade Ciarán, começou hoje a contabilizar os graves danos causados pelas inundações causadas pelas fortes chuvas, que provocaram sete mortos e um desaparecido, enquanto 300 pessoas tiveram de ser deslocadas das casas e nove mil não têm electricidade. "Estou a contar com cerca de 300 milhões de euros entre públicos e privados, mas é uma estimativa absolutamente parcial, referente ao que registámos até agora", disse Eugenio Giani, citado pela agência ANSA. Equipas de bombeiros continuavam a intervir hoje nas cinco províncias toscanas afetadas pelas inundações, que deixaram seis mortos e outros dois desaparecidos. As autoridades italianas indicaram que até agora foram realizadas 2.500 intervenções, incluindo mais de 140 operações de resgate.