Uma invasão de ratos obrigou as autoridades australianas a começar a evacuar centenas de reclusos de uma prisão em New South Wales, para repararem os danos causados pelos animais que roeram os painéis do teto e cabos do Centro Correcional de Wellington, localizado numa área rural a cerca de 350 quilómetros de Sydney.

“A saúde, a segurança e o bem-estar dos funcionários e dos presos são a nossa prioridade número um, por isso é importante agir o mais rapidamente possível para realizar as obras de reparação”, informou Peter Severin, o comissário responsável pelo serviço do estabelecimento de New South Wales.

Assim, 420 presidiários e 200 funcionários serão transferidos para outras instalações antes do final de junho.

“Queremos fazer essas obras de uma só vez para deixarmos de ser vítimas desse flagelo”, explicou Kevin Corcoran, vice-comissário da administração penitenciária.

Há meses, o leste da Austrália sofre com uma infestação de ratos que destroem casas e comem plantações.

Esta é mais uma das várias catástrofes que assolaram os agricultores australianos, após anos de seca, meses de incêndios devastadores no final de 2019 e, posteriormente, inundações.

Os roedores começaram a aparecer em outubro, coincidindo com uma colheita excecional após a pior seca já registada.