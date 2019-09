No comunicado divulgado pela organização não-governamental (ONG) Ceres, 230 investidores – incluindo a Amundi, maior gestora de recursos da Europa e que figura entre os 10 maiores gestores do mundo – afirmaram que acompanham com grande preocupação o aumento da “desflorestação e queimadas no Brasil e na Bolívia”.

“Estamos preocupados com o impacto financeiro que a desflorestação pode ter sobre as empresas investidas, aumentando potencialmente os riscos de reputação, operacionais e regulatórios. Considerando o aumento da desflorestação e os recentes incêndios na Amazónia, estamos preocupados com o facto de as empresas expostas (…) enfrentarem dificuldades crescentes para aceder aos mercados internacionais”, diz o comunicado.

“Como investidores, que têm o dever fiduciário de agir no melhor interesse a longo prazo de nossos beneficiários, reconhecemos o papel crucial que as florestas tropicais desempenham no combate às mudanças climáticas, na proteção da biodiversidade e na manutenção dos serviços ecossistémicos”, refere o texto, subscrito por fundos de 30 países, publicado no ‘site’ da Ceres.

Os investidores que administram aquele valor (14,5 biliões de euros) pedem às empresas nas quais aplicam capitais que apresentem uma política contra a desflorestação, com compromissos claros que abranjam toda a sua cadeia de fornecimento dos seus produtos.