No domingo, os corpos das 11 vítimas ucranianas do acidente, entre as quais os nove membros da tripulação, foram repatriados para Kiev.

O acidente ocorreu horas depois do lançamento de 22 mísseis iranianos contra duas bases da coligação internacional liderada pelos Estados Unidos, em Ain Assad e Erbil, no Iraque, numa operação de vingança pela morte do general iraniano Qassem Soleimani, numa operação de Washington.

Na segunda-feira, Kiev assumiu que vai insistir para que Teerão lhe entregue as 'caixas negras' do avião comercial ucraniano abatido pelo Irão, indicou a diplomacia ucraniana.

O ministro dos Transportes iraniano, Mohammad Eslami, chegou à Ucrânia, na segunda-feira, para “apresentar desculpas oficiais” e Kiev espera poder “discutir problemas práticos, como a devolução das 'caixas negras'”, indicou à imprensa o chefe da diplomacia ucraniana, Vadym Prystaiko.

“Exigimos que estas caixas nos sejam entregues, é deste modo que o Irão vai provar estar disposto a um diálogo aberto e a uma investigação imparcial”, adiantou o ministro ucraniano.

Na sexta-feira, Prystaiko tinha assegurado que Teerão "estava pronto" para entregar a Kiev as 'caixas negras' do Boeing ucraniano, mas o Irão recuou.

“Vamos tentar decifrar as caixas negras no Irão e depois as nossas opções são a Ucrânia e a França. Mas no momento não planeamos enviá-las para outro país”, indicou o diretor do gabinete de investigação da organização iraniana da aviação civil, Hassan Rezayifar, citado pela agência iraniana IRNA.