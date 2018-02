No entanto, e por "não se saber bem o porquê de muitas vezes não haver essa necessidade e contudo ocorrerem cesarianas, é necessário monitorizar", referiu.

Segundo Ana Almeida, e de acordo com a Direção Geral de Saúde (DGS), a cesariana deve estar associada a um motivo, normalmente relacionado com o bebé - como a sua posição fetal -, devendo ser realizada somente por motivos clínicos e "quando de facto é a única solução".

A taxa de cesarianas em Portugal é "bastante elevada", com dados do Serviço Nacional de Saúde (SNS), referentes a setembro de 2017, a apontarem para uma média de 25% de cesarianas num total de partos realizados nas unidades públicas portuguesas, valor acima do máximo aconselhado pela OMS, que fica pelos 15%, contou a engenheira.

O objetivo deste sistema é reduzir as taxas das cesarianas em Portugal, conforme recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), disponibilizando aos profissionais de saúde a análise de dados recolhidos durante a gravidez e pós-parto, disse à Lusa a investigadora do ISEP Ana Almeida, responsável pela tecnologia.

Com base nisso, Ana Almeida desenvolveu um sistema que possui indicadores capazes de avaliar se as cesarianas foram ou não feitas por necessidade, através do percurso das mães e dos recém-nascidos durante todo o período de gestação.

A ferramenta recolhe dados de várias instituições de saúde, nomeadamente de hospitais, que são depois armazenados numa base de dados central.

Esses dados centralizados são analisados por uma ferramenta desenvolvida para tal, obtendo-se daí diferentes indicadores dinâmicos, que ficam disponíveis para os profissionais de saúde.

"Um dos indicadores refere-se à relação do número de cesarianas com a posição do bebé, disponibilizando informação sobre quais os bebés que, de facto, se encontravam numa posição fetal que justificaria a cirurgia", exemplificou.

Ana Almeida explicou que, no setor da saúde, apesar de já existirem plataformas de base de dados, "nenhuma combina dados das várias instituições", sendo esta uma das inovações associadas a este projeto.

O projeto, desenvolvido no âmbito do mestrado em Engenharia Informática - ramo de Sistemas de Informação e Conhecimento (MEI), foi orientado pelo docente do ISEP e investigador do Grupo de Investigação em Engenharia e Computação Inteligente para a Inovação (GECAD), Constantino Martins.

Com a parceria da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e com a Virtual Care, empresa de ?software' que tem já uma forte presença nos hospitais nacionais, esta tecnologia demorou cerca de dez meses a ser desenvolvida.