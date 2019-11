“Portugal não pode dizer que é o bom aluno da União Europeia em tudo e mais alguma coisa e depois tratar de forma indigna as pessoas que contribuam para termos investigação de muita qualidade”, acrescentou.

Renata Freitas, investigadora do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, foi uma das candidatas ao PREVPAP que não recebeu parecer positivo, algo que considera “inexplicável”, lembrando que “muitos candidatos estão a trabalhar em institutos que são considerados privados sem fins lucrativos”, o que faz com que “não sejam considerados função pública apesar de trabalharem para o Estado”.

“Temos um exemplo extraordinário, até pelo nome do instituto: o Centro de Astrofísica da UPorto tem ‘UPorto’ no nome, mas o próprio diretor não foi considerado parte da universidade”, contou disse Renata Freitas.

Ao lado, Isabel Gomes, que era até 01 de novembro era bolseira de gestão de ciência e tecnologia e entretanto foi integrada pelo PREVPAP, contou à Lusa que a bolsa que auferia antes da integração era de 1.509 euros, sendo que agora, com contrato, está a auferir 1.143 euros que se traduz num salário líquido próximo dos 970 euros.

A ex-bolseira doutorada e agora quadro da UPorto criticou a reitoria desta universidade por uma “perda remuneratória” que diz ir contra a lei.

“Apontaram que o meu salário foi definido de acordo com o requerimento [ao PREVPAP, uma candidatura com mais de dois anos]. Mas a lei do PREVPAP diz que esse período é para ser tido na definição das condições para efeitos de regularização. Portanto, com esta decisão, a atribuição deste salário é uma opção gestionária e estratégica da Universidade para gastar o mínimo possível com a regularização destes vínculos”, defendeu Isabel Gomes.

Já Maria João Antunes, a propósito deste caso, apontou que “o PREVPAP veio confirmar que existia uma relação laboral antes das contratações que vieram a surgir depois do programa”.

“Portanto se existia uma relação laboral anterior, que o Governo admite que tinham [ao dar parecer positivo e ordem de integração], de acordo com o Código de Trabalho não podem perder remuneração”, referiu.

A Lusa contactou a UPorto que negou que exista perda de remuneração, apontando que “são as próprias regras do PREVPAP, elaboradas pela Assembleia da República, que determinam que a regularização do vínculo deve ser feita de acordo com as condições remuneratórias à data da candidatura ao programa, a qual foi feita obrigatoriamente de janeiro a maio de 2017”.

“Seguindo as diretrizes do programa, esse bolseiro foi integrado na posição superior da tabela remuneratória mais próxima ao valor da sua bolsa no momento da candidatura. A UPorto limitou-se a cumprir as regras estabelecidas. Caso estas sejam reformuladas, estaremos totalmente disponíveis para alterar esta situação”, lê-se na nota enviada à Lusa.

Por fim, a UPorto apontou que está agendada uma reunião entre a ABIC e o reitor da Universidade do Porto para a próxima semana.