Depois desta constatação, os investigadores regressaram ao sítio onde tinham recolhido as fezes de morcego e encontraram “algumas borboletas com anatomia claramente diferente das espécies já conhecidas e cujo DNA era perfeitamente compatível ao “novo” Código de Barras encontrado nas fezes do morcego.", lê-se no comunicado.

A equipa decidiu "nomear a nova espécie" de 'Ypsolopha rhinolophi' e, após uma pesquisa junto dos exemplares de borboletas presentes em diferentes museus de história natural, verificou que a nova espécie habita também no sul de França.

"Espera-se que esta coleção de referência do CIBIO-InBIO seja uma ferramenta fundamental para a monitorização da biodiversidade a longo prazo e em larga escala na Península Ibérica e, seguramente, a identificação de mais espécies por enquanto desconhecidas da Ciência", frisa o centro de investigação da Universidade do Porto.

O estudo foi desenvolvido no âmbito do projeto EnvMetaGen CIBIO-InBIO, uma iniciativa 'IBI: InBIO Barcoding Initiative' financiada pelo programa Horizonte 2020 e pela Comissão Europeia que tem como objetivo "fomentar a investigação em metagenómica ambiental em Portugal".