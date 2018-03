As osteocondrodisplasias, "apesar de raras" quando consideradas isoladamente, "têm uma prevalência significativa quando tidas como um todo", podendo ter "repercussões permanentes para toda a vida", indicou o investigador Miguel Macedo, do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto (i3S).

Segundo explicou à agência Lusa, são conhecidos mais de 350 tipos de osteocondrodisplasias, sendo a mais frequente a acondroplasia, a patologia que afeta a população anã.

"Apesar da identificação de displasia ser feita em mais de 90% dos casos, a sua correta classificação é apenas conseguida em 40% dos casos, o que é manifestamente baixo. Um aumento da taxa de sucesso permitiria assegurar o correto aconselhamento da gravidez, minorando os riscos de mortalidade e morbilidade maternos e fetais", referiu.

Além disso, um aumento da taxa de sucesso quanto a estes diagnósticos permitiria fazer um cálculo de risco da recorrência destas patologias em gestações futuras.

Miguel Macedo frisou que, quanto mais cedo e de forma mais precisa for realizado o diagnóstico em período pré-natal, mais atempadamente os casais podem tomar as suas decisões e mais corretamente o médico pode orientar o caso clínico em questão, melhorando a qualidade dos cuidados perinatais.

Neste projeto, a equipa, constituída por investigadores do i3S e da Faculdade de Medicina da Universidade do Ponto (FMUP)está a rever os diagnósticos de osteocondrodisplasias realizados nos últimos 15 anos no centro de diagnóstico pré-natal do Hospital de São João.