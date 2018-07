Vários serviços e novas infraestruturas da PSP na zona do Viso, Porto, vão receber um investimento de sete milhões de euros, devendo as obras começar em 2019, revelou hoje à Lusa o Ministério da Administração Interna (MAI).

Fonte oficial informou estarem em causa um projeto “a desenvolver na zona do Viso”, destinado aos “serviços e unidades policiais da Força Destacada da Unidade Especial de Polícia, Núcleo de Formação, Núcleo de Logística, Divisão de Trânsito, 18º Esquadra e Divisão de Investigação Criminal/Unidade de Polícia Técnica do Comando Metropolitano do Porto” da PSP.

Segundo a mesma fonte do MAI, “nos próximos dias será lançado o concurso para a elaboração do projeto de execução” e “as obras de construção deverão ter início no próximo ano”, no Viso.

“O MAI prevê um investimento global de sete milhões de euros para a construção e adaptação de novas infraestruturas para a instalação de vários serviços da Polícia de Segurança Pública no Porto”, adiantou aquele ministério.

De acordo com o MAI, “este investimento será feito ao abrigo da Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança”.