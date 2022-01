Segundo os anúncios publicados hoje no Diário da República (DR), ambas as intervenções vão decorrer em território do distrito de Vila Real.

A empreitada de renovação com proteção antocorrosiva da ponte da Sermenha, na freguesia de Vila Marim, concelho de Mesão Frio, foi lançada pelo valor base de 1,8 milhões de euros.

De acordo com o anúncio, com esta intervenção pretende-se a “remoção integral do atual revestimento anticorrosivo com substituição de peças que apresentem perda de secção por corrosão e aplicação de novo esquema de pintura para um novo ciclo de vida”.

Nesta intervenção haverá ainda uma adaptação da estrutura da ponte com a instalação de guarda-corpos no passadiço central, reforçando as condições de segurança existentes.

O prazo de execução desta empreitada é de 210 dias.

Depois, já na União das Freguesias de Poiares e Canelas, concelho do Peso da Régua, a IP quer proceder à reabilitação estrutural do túnel de Bagaúste.

Com esta empreitada pretende-se a “lavagem e tratamento do betão das bocas de entrada e saída, colocação de sistema de drenagem nos muros tímpano e de retorno das bocas de entrada e saída”.

No interior do túnel está prevista a “lavagem integral da estrutura, reparação do betão alterado, barramento e impermeabilização das zonas da estrutura em betão armado e colocação de drenagem vertical com encaminhamento para a plataforma”.

E, para "estabilizar as zonas de blocos do maciço natural, prevê-se adotar um sistema de travamento composto por perfis metálicos de suporte”.

O valor base do concurso público é de 950 mil euros e o prazo de execução da obra é de 240 dias.