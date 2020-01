A Associação de Utentes e Sobreviventes do IP3 vai ter hoje à tarde uma reunião com a Infraestruturas de Portugal, com o objetivo de conhecer em pormenor o projeto, os prazos de execução da obra e perceber o porquê de esta contar "com dois meses de atraso".

"Iremos ainda questionar porque é que as obras de requalificação do IP3 estão a decorrer de uma forma atabalhoada e, aparentemente, sem qualquer tipo de planificação", avança, acrescentando que "ainda não se conhece o projeto de pormenor de todo o traçado", o que seria importante que acontecesse para a associação e as populações contribuírem "com propostas para a sua melhoria".

Em comunicado, a associação refere que "continua apreensiva" com a forma com vão ser "requalificados os nós de acesso às povoações, a necessidade de caminhos paralelos para que as populações se possam deslocar em segurança, nomeadamente na realização das tarefas agrícolas e de pastorícia", e com "os graus de inclinação da via".