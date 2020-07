Graça Freitas, que falava numa conferência de imprensa no Ministério da Saúde, referiu que, no acumulado, se registaram 110 casos de infeção e que no surto atual se incluem “pelo menos 33 profissionais” doentes e 43 que estão de quarentena porque estiveram em contacto com pessoas infetadas.

Neste surto foram contagiados 21 doentes, muitos dos quais tiveram alta e foram recuperar da covid-19 em casa.

O IPO reorganizou os serviços e os doentes “continuam a ser atendidos”, afirmou Graça Freitas, referindo que “este surto ainda continua sob observação e continuam a ser testadas pessoas” a um ritmo de cerca de 160 por dia.

“O IPO atende regularmente e em segurança os seus doentes”, frisou a diretora-geral da Saúde.