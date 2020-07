A COVID-19 abalou o setor das viagens e do turismo a nível global. Nunca antes se tinham verificado tantas restrições, como em abril deste ano, em que 9 em cada 10 pessoas no mundo viviam em países onde foram implementadas limitações nas movimentações. Companhias aéreas, agências de viagens e demais empresas relacionadas com esta área de negócio estão entre as mais afetadas pela pandemia. Estima-se que 197.5 milhões de empregos do setor estejam em risco.

Com alguns países a restabelecer a livre circulação e outros dispostos a fomentar novamente o turismo, sem quarentena obrigatória, após meses de isolamento para travar a propagação do novo coronavírus, gradualmente, viajar poderá voltar a fazer parte do nosso dia-a-dia.

Apesar destes indícios positivos para o turismo, segundo um estudo da Associação Internacional de Transportes Aéreos, no resto do mundo, 36% dos viajantes pretendem esperar pelo menos seis meses após a contenção do vírus para voltarem a viajar em aviões. Estes dados preveem meses difíceis para o setor do turismo e também Portugal acabará por ser afetado, prevendo-se um recuo de 40% no número de visitantes (menos sete milhões de entradas internacionais este ano, em comparação com 2019), segundo um estudo da Oxford Economics.

Restaurar a confiança dos consumidores, por um lado, e abordar as suas preocupações, por outro, são dois passos essenciais para a recuperação da indústria. ​​​Para tal, o Conselho Mundial de Viagens e Turismo lançou o selo “Safe Trave ls” que pretende reconhecer os destinos que cumprem regras de saúde e higiene alinhadas com os Protocolos de Viagens Seguras. Portugal foi o primeiro país europeu distinguido com este selo.

Que mudanças são, então, expectáveis na forma como viajamos? Desenvolvemos algumas

Preferência pelo aluguer de propriedades particulares

Mesmo com práticas de limpeza aprimoradas, as pessoas ainda terão receio de interagir umas com as outras, pelo que passarão a dar prioridades ao aluguer de moradias particulares ou refúgios rurais ao invés de hotéis. Desde o início do "desconfinamento", as pesquisas por parte dos portugueses na plataforma Airbnb duplicaram para destinos em Portugal. Os portugueses dão agora preferência a moradias espaçosas para albergar famílias, com piscina e possibilidade de receber animais de estimação, para estadias mais prolongadas, entre uma semana e um mês. Segundo a Airbnb, os portugueses “inclinam-se de forma clara para as viagens domésticas e de duração superior a uma semana”. Também o presidente da Associação Portuguesa de Alojamento Local, Eduardo Miranda, afirma que os portugueses estão a procurar alojamento local em zonas isoladas do interior, especialmente casas isoladas com piscina.