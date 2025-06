“Se nos for imposto um conflito, o outro lado sofrerá certamente mais perdas do que nós”, ameaçou o ministro da Defesa iraniano, Aziz Nasirzadeh, lembrando que as bases militares norte-americanas no Médio Oriente estão ao seu alcance.

Os Estados Unidos têm inúmeras bases militares perto do Irão, a maior das quais no Qatar, onde se encontra a sede do Comando Central do Médio Oriente (Centcom) dos EUA.

O Irão e os Estados Unidos — que outrora foram aliados próximos, mas que estão em conflito há quatro décadas — realizaram recentemente cinco rondas de negociações sobre o programa nuclear iraniano, mediadas por Omã, esperando-se uma nova ronda no próximo domingo.

“Estou muito menos confiante (do que antes) em fechar um acordo” com o Irão, disse Donald Trump, numa entrevista para um ‘podcast’ do jornal New York Post, que foi divulgada hoje.

Os dois países estão a tentar chegar a acordo sobre um possível acordo que impedirá o Irão de produzir armas nucleares — uma ambição que Teerão nega veementemente desejar — em troca do levantamento das sanções norte-americanas.

Segundo a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), o Irão é o único Estado sem armas nucleares a enriquecer urânio a um nível elevado (60%), muito acima do limite de 3,67% estabelecido pelo acordo nuclear multilateral concluído com o Irão em 2015, mas do qual os Estados Unidos se retiraram unilateralmente em 2018.

Para fabricar uma bomba nuclear, o enriquecimento tem de ser elevado a 90%, de acordo com a AIEA.

O Irão recebeu este mês uma nova proposta de acordo, da parte dos Estados Unidos, cujas condições não foram aceites pelas autoridades iranianas.

O líder supremo do Irão, ayatollah Ali Khamenei, o principal decisor em questões estratégicas, descreveu a oferta como “100% contrária” aos interesses do seu país.

De acordo com o presidente do Parlamento iraniano, Mohammad-Bagher Ghalibaf, a proposta norte-americana não refere a questão do levantamento das sanções, que Teerão considera ser uma condição essencial.

Na segunda-feira, o Irão anunciou que iria apresentar a sua própria proposta aos Estados Unidos nos próximos dias.