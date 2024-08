O Irão aumentou ainda mais as suas reservas de urânio enriquecido, para quantidades próximas do nível de armas nucleares, desafiando as exigências internacionais, segundo um relatório confidencial do organismo de vigilância nuclear das Nações Unidas.

O relatório da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), divulgado hoje pela agência Associated Press (AP), refere que, em 17 de agosto, o Irão tinha 164,7 quilos de urânio enriquecido até 60%, o que representa um aumento de 22,6 quilos desde o último relatório da AIEA, em maio. O urânio enriquecido com até 60% de pureza está apenas a um pequeno passo técnico dos níveis de 90% para produzir armas nucleares.