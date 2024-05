Dezenas de milhares de iranianos reuniram-se esta terça-feira na cidade de Tabriz, noroeste do país, para o cortejo fúnebre de despedida do presidente Ebrahim Raisi, que morreu no domingo num acidente de helicóptero. A primeira cerimónia começou hoje às 9h30, hora local (7h00, em Lisboa).

Os iranianos, com bandeiras do país e fotografias do presidente de 63 anos, assim como das outras sete vítimas do acidente, encheram a principal praça do centro de Tabriz, capital da província de Azerbaijão Oriental. Os oito caixões cobertos com a bandeira do Irão foram colocados num caminhão visível na galeria.

Mohsen Mansouri, vice-presidente iraniano para assuntos executivos, disse numa entrevista à IRINN que o corpo de Raisi será depois transferido para a cidade religiosa de Qom, onde outra procissão começará às 16h30 (14h00, em Lisboa).

Daqui, os corpos de Raisi e das restantes vítimas do acidente de helicóptero serão levados para a capital, Teerão.

Quem irá conduzir as cerimónias fúnebre será o Líder Supremo Ali Khamenei.

Na manhã de quinta-feira, o corpo de Raisi será transferido para Birjand, capital da província de Khorasan do Sul, e finalmente para Mashhad, a segunda maior cidade do país, onde será enterrado no santuário do oitavo imã xiita Reza, na noite de quinta-feira.