“Devido à onda de calor sem precedentes dos últimos dias, e para proteger a saúde dos cidadãos, o Governo aceitou a proposta do Ministério da Saúde de declarar as próximas quarta e quinta-feira feriados em todo o país”, afirmou o porta-voz do Governo, Ali Bahadri Jahormi.

O porta-voz explicou que esta decisão se aplica a todos os setores, porque “quando está quente, está quente para os setores público e privado”.

Declarou ainda que os serviços públicos essenciais nas províncias vão funcionar “de acordo com o critério de cada governador”, que avaliará cada caso de forma independente.

Por outro lado, as empresas públicas ou privadas que queiram continuar com as suas atividades durante a quarta e quinta-feira devem obter uma licença especial, que será emitida pelos ministérios competentes.

Há poucos dias, a Organização Meteorológica Mundial (OMM) alertou que julho foi o mês mais quente a nível mundial desde que há registo, com uma temperatura média de 16,95 graus Celsius.

O calor sufocante está a afetar severamente vários países da região do Médio Oriente, que enfrentam incêndios, secas e insegurança alimentar devido ao impacto das mudanças climáticas na agricultura.

Outros países, como o Egito, anunciaram cortes intermitentes de energia devido à sobrecarga da rede elétrica do país, resultado do alto consumo neste verão.