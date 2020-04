“O mundo está a descobrir o que o Irão já sabia há muito tempo”, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Mohammad Javad Zarif, numa mensagem publicada hoje na rede social Twitter.

Para o ministro iraniano, a decisão de Donald Trump é “um ato vergonhoso”, sobretudo porque o mundo está a passar por uma pandemia, e que será “lembrado como uma infâmia”.

O Presidente norte-americano anunciou na terça-feira que ia suspender a contribuição do país para Organização Mundial da Saúde (OMS), justificando a decisão com a “má gestão” da pandemia.

Donald Trump referiu que os EUA contribuem com “400 a 500 milhões de dólares por ano” (entre 364 e 455 milhões de euros) para a OMS, em oposição aos cerca de 40 milhões de dólares (36 milhões de euros), ou “ainda menos”, que disse ser o investimento da China naquela organização.

O Presidente norte-americano acusa a organização de alinhar com as posições da China, que, segundo considera, ocultou a gravidade do vírus no momento do seu aparecimento, em dezembro.