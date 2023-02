O líder supremo do Irão, o ayatollah Ali Khamenei, "concordou em indultar e reduzir as sentenças de um número significativo de acusados relacionados a incidentes recentes ou que foram condenados" noutros casos, diz a nota publicada no website de Khamenei.

Milhares de pessoas foram detidas no país por suspeita de envolvimento nos protestos desencadeados após a morte de Mahsa Amini, em 16 de setembro.

A jovem curda iraniana de 22 anos morreu após ser detida pela polícia da moralidade por violar o estrito código de vestuário da República Islâmica.

O comunicado não especifica o número de pessoas que serão beneficiadas pela medida anunciada no 44º aniversário de vitória da Revolução Islâmica, em fevereiro de 1979.

Segundo a imprensa, é provável que "dezenas de milhares" de presos recebam algum tipo de benesse do Estado.

A autoridade judicial indicou que os detidos relacionados aos protestos só serão libertados se assinarem uma "declaração de arrependimento e um compromisso por escrito de não repetir crime semelhante".

Também neste domingo, a jornalista Elnaz Mohammadi foi presa em Teerão após ser convocada pela polícia, informou o jornal Shargh. Aua irmã e também jornalista, Elaheh Mohammadi, está detida desde setembro.

Preso desde dezembro, o jornalista Hossein Yazdi foi condenado a um ano de prisão.

A Associação de Jornalistas de Teerão noticiou no início de janeiro que mais de 30 jornalistas iranianos permaneciam presos devido aos protestos.