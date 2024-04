Aos 37 anos, este antigo ministro, unanimemente considerado um excelente comunicador, será agora o líder mais jovem à mesa das cimeiras da União Europeia (UE).

Sucede no cargo a Leo Varadkar, que se demitiu em março, para surpresa nacional, e tentará, ao aproximarem-se eleições locais e europeias, a 07 de junho, e depois legislativas, em março do próximo ano, reerguer o partido, que está em terceiro lugar nas sondagens, muito atrás da formação nacionalista de esquerda Sinn Féin (antiga ala política do IRA – Exército Republicano Irlandês) e do seu parceiro de coligação, o Fianna Fáil.

Nomeado no fim de março pelo seu partido, o Fine Gael (centro-direita), e hoje confirmado pelo parlamento irlandês, Harris será recebido durante a tarde pelo Presidente da República, Michael Higgins, para ser empossado.

“Quero trazer novas ideias, uma nova energia e, espero, uma nova empatia à vida pública”, declarou, após a votação dos deputados.

Comprometeu-se igualmente a solucionar a grave crise de habitação do país, mas também deslocar-se a Bruxelas esta semana para confirmar a posição da Irlanda, um dos países mais pró-palestinianos da UE desde a guerra desencadeada na Faixa de Gaza pelo ataque sangrento do movimento islamita palestiniano Hamas em território israelita, a 07 de outubro do ano passado.

“Crianças, mulheres e homens inocentes estão a ser mortos à fome e abatidos. Não ficámos calados perante os imperdoáveis atos terroristas do Hamas no dia 07 de outubro e não podemos ficar calados perante a reação desproporcional do Governo israelita”, sustentou.

Após o anúncio da saída de Leo Varadkar, Simon Harris foi eleito líder do Fine Gael a 24 de março, o que lhe abriu a porta para se tornar primeiro-ministro do país de cinco milhões de habitantes, a coroar uma carreira política fulgurante.

O seu interesse pela política despertou quando fez campanha em prol de serviços de assistência a deficientes, para o seu irmão autista.

Juntou-se à juventude do Fine Gael aos 16 anos, e foi alcunhado como “o bebé do Dail”, o parlamento irlandês, quando foi eleito, aos 24 anos.

Foi depois nomeado ministro da Saúde, em 2016, com apenas 29 anos, e em seguida ministro do Ensino Superior, em 2020.

Mesmo os seus adversários reconhecem que é um comunicador talentoso, tendo-se tornado, enquanto utilizador hábil das redes sociais, em particular do TikTok, um dos políticos com maior visibilidade da Irlanda.