A contagem continua em 26 dos 39 círculos eleitorais. O processo é demorado devido ao sistema complexo de voto transferível.

Segundo os dados já divulgados, dos 78 deputados eleitos, 29 são do Sinn Féin, 16 do Fianna Fáil (FF), e 14 do Fine Gael (FG), partido do primeiro-ministro, Leo Varadkar.

Até agora foram ainda eleitos oito deputados independentes, cinco dos Verdes, dois do Solidariedade-Povo antes do Lucro, dois Sociais Democratas, um do Partido Trabalhista, um do Aontú.

A distribuição das primeiras preferências de voto indica que o Sinn Féin, antigo braço político do grupo paramilitar Exército Republicano Irlandês (IRA), foi o mais votado, com 24,5%, seguido por 22,2% do FF, 20,9% do FG, 7,1% dos Verdes e 4,4% dos Trabalhistas.

O sistema de voto transferível usado nas eleições legislativas irlandesas implica que os eleitores numerem por ordem de preferência os candidatos no boletim, que só são eleitos após atingirem uma certa quota preenchida ao longo de várias contagens, que vão eliminando aqueles com menos votos.