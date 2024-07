A confirmação da notícia surgiu no Instagram de Ralf Schumacher, irmão mais novo de Michael Schumacher, através da publicação de uma fotografia ao pôr-do-sol com outro homem.

"A coisa mais bonita da vida é quando temos o parceiro certo ao nosso lado, com quem podemos partilhar tudo", escreveu o ex-piloto.

Ralf Schumacher, de 49 anos, ganhou seis Grandes Prémios numa carreira de 11 anos que terminou em 2007. Foi casado com Cora, com quem tem um filho, David, de 22 anos, que reagiu à publicação do pai.

"Estou muito feliz por teres finalmente encontrado alguém com quem te sentes realmente muito confortável e seguro... Estou a 100% contigo, pai, e desejo-te tudo de bom e parabéns", escreveu no Instagram.

Também a atriz alemã Carmen Geiss, amiga de Ralf Schumacher, fez uma publicação sobre a relação agora assumida.

"Hoje, admitiu a sua homossexualidade. Este passo foi para ele um ato de libertação e de auto-aceitação. Foi uma decisão corajosa que lhe levou muito tempo a amadurecer e que agora assume com orgulho e auto-confiança. A sua saída do armário não é apenas um triunfo pessoal, mas também um sinal de que é finalmente capaz de viver e amar a sua verdadeira identidade sem medo ou vergonha", pode ler-se.

"A sua coragem e honestidade são inspiradoras e estou imensamente grata por o ter na minha vida. A sua viagem até si próprio é a prova de que o amor, a aceitação e a fidelidade a si próprio são as maiores forças nas nossas vidas. E eu amo-os a ambos com todo o meu coração", referiu ainda.

Segundo a CNN internacional, o companheiro de Ralf Schumacher chama-se Etienne.

Além de Ralf, o único outro piloto a assumir a sua homossexualidade na história da Fórmula 1 foi o falecido britânico Mike Beuttler, que correu de 1971 a 1973 e morreu em 1988.