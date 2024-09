Segundo confirmação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) à Rádio Renascença, o ciclone vai aproximar-se dos Açores já como furacão de categoria 2 na escala de Saffir-Simpson.

Está prevista chuva forte e ondas até cinco metros, com rajadas que podem atingir os 80 quilómetros por hora no arquipélago.

As ilhas do Faial, Graciosa, Pico, São Jorge e Terceira serão as mais afetadas, no domingo. Contudo, as ilhas do Corvo e das Flores também estão em aviso amarelo.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.