O fenómeno climático Isaías tocou atingiu a Carolina do Norte, no sudeste dos Estados Unidos, a noite passada, como um furacão de categoria 1, com ventos de até 140 km/h, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC).

O furacão atingiu a parte sul do estado, perto de Ocean Isle Beach, às 23h10 locais e os meteorologistas alertaram para fortes chuvas e ventos de tempestade. "Existe o perigo de inundações que ameaçam a vida devido ao aumento da água movendo-se terra adentro desde a costa", segundo o NHC. O órgão também alertou a população a "tomar todas as medidas necessárias para proteger a vida e a propriedade devido ao aumento de água e à possibilidade de outras condições perigosas". O presidente Donald Trump declarou anteriormente em conferência de imprensa que tinham declarado estado de emergência na Flórida e nas Carolinas, a fim de liberar verbas federais. "Sugiro a todos que sigam as orientações das autoridades estaduais e locais", indicou, assinalando que as mesmas foram "muito precisas até o momento".