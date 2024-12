O fundador da marca de roupa espanhola Mango, Isak Andic, morreu hoje "num acidente", na sequência de uma queda durante uma caminhada.

A queda numa ravina com uma altura de 150 metros aconteceu durante um passeio em família perto das grutas de salnitre, em Montserrat, na região de Barcelona.

De acordo com o El País, Andic, de 71 anos, gostava de montanhas e caminhadas e estava em boa forma. No momento em que escorregou na caminhada estava com um dos filhos, Jonathan Andic. O acidente ocorreu "numa zona de difícil acesso" e quando os médicos chegaram ao local confirmaram a morte daquele que era o homem mais rico da Catalunha.

As autoridades recolheram um depoimento no âmbito ao investigação aberta para esclarecer as circunstâncias do acidente e tem sido prestado apoio psicológico aos familiares ao longo do dia.

"Com profundo pesar, lamentamos anunciar a morte inesperada de Isak Andic, nosso presidente não executivo e fundador da Mango, num acidente neste sábado", afirmou o CEO da empresa, Toni Ruiz, através de um comunicado.

"Isak tem sido um exemplo para todos nós. Dedicou a sua vida ao projeto da Mango, deixando uma marca indelével graças à sua visão estratégica, à sua liderança inspiradora e ao seu compromisso inabalável com os valores que ele próprio implementou na nossa empresa", lê-se ainda.

Andic nasceu em Istambul e emigrou com a família para a região da Catalunha, no nordeste de Espanha, nos anos 60, recorda o The Guardian.

E o jeito para os negócios começou cedo, ao vender t-shirts aos colegas do liceu americano de Barcelona. O jovem empresário passou depois a gerir um negócio grossista, vendendo roupa no mercado da rua Balmes, em Barcelona, mas percebeu que havia mais dinheiro no retalho e abriu a primeira loja Mango na cidade em 1984, com a ajuda do irmão mais velho, Nahman.

A Espanha tinha acabado de sair de uma ditadura de décadas, que terminou com a morte do general Francisco Franco em 1975, e os consumidores estavam ávidos de roupas mais modernas.

A rede de lojas Mango consolidou-se como um dos principais grupos multinacionais de moda, com presença em mais de 120 mercados, cerca de 2.800 lojas e 15.500 colaboradores em todo o mundo.

O seu património estimado ascende a 4,5 mil milhões de euros e aumentou no ano passado em 1,8 mil milhões de euros. Embora não fosse muito dado à exposição pública, nos últimos dias manteve uma agenda intensa.

Segundo o jornal espanhol, na quinta-feira passada o empresário marcou presença no evento de apresentação do futuro Museu Thyssen e falou sobre "novos projetos", mostrando-se "muito entusiasmado". Mais tarde, jantou com o presidente da Generalitat da Catalunha, Salvador Illa, e com o ministro dos Negócios e do Trabalho, Miquel Sàmper, no Palau de la Generalitat.

No mundo dos negócios, destaca-se a rivalidade com o fundador do grupo Inditex, Amancio Ortega, outro bilionário da moda espanhol que detém lojas como a Zara, Lefties ou Massimo Dutti. E há mesmo quem considere que foi esta relação que fez com que se registasse sempre a inovação contínua da Mango, que tem vindo a apostar em roupa de homem e criança, além das coleções de mulher.

A presidente da Inditex, Marta Ortega, destacou que a morte de Andic é "uma triste notícia para todos aqueles que tiveram a sorte de o conhecer e uma grande perda para o mundo empresarial espanhol e para o setor da moda global". Em comunicado, acrescenta ainda que "Isak Andic marcou uma época com o seu exemplo".