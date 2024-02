Uma das consequências práticas seria impedir a receção do sinal, e assim das transmissões, da cadeia televisiva pan-árabe Al Jazeera.

A norma, aprovada por 25 votos contra quatro, vai permitir também a apreensão do equipamento dos meios em causa e bloquear o acesso à sua página na internet, noticiou o The Times of Israel. O Ministério da Defesa deve certificar previamente que estas emissões representam “um prejuízo real para a segurança do Estado”.

O ministro das Comunicações, Shlomo Karhi, poderia assim cumprir a sua ameaça de impedir o acesso àquela estação televisiva do Qatar, que considera que trabalha contra os interesses da defesa de Israel e “alimenta o sentimento anti-israelita”.

Hoje, os militares israelitas divulgaram imagens e documentos em que acusam um dos jornalistas palestinianos que trabalham para a Al Jazeera, Mohamed Washá, de ser comandante das milícias do Hamas.