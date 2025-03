O presidente russo Vladimir Putin disse esta quinta-feira que a Rússia concordava com as propostas dos EUA para interromper os combates, mas que qualquer cessar-fogo deveria levar a uma paz duradoura e teria que lidar com as causas profundas do conflito.

"Concordamos com as propostas para cessar as hostilidades", disse Putin numa conferência de imprensa no Kremlin, citada pela agência Reuters, após conversas com o presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko. "Mas partimos do facto de que essa cessação deve ser tal que leve à paz de longo prazo e elimine as causas originais desta crise", sublinhou. Recorde-se que esta manhã a Rússia rejeitou a proposta de um cessar-fogo de 30 dias com a Ucrânia. Segundo o porta-voz do Presidente russo, Vladimir Putin, uma pausa no conflito só iria servir para "dar fôlego" aos militares ucranianos. Citado pelo britânico Financial Times, Yuri Ushakov propôs um acordo de paz duradouro na televisão estatal, refere o jornal.