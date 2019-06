O ataque à base aérea T4 — segundo bombardeio israelense do fim de semana — também causou danos a um depósito de armas, segundo a Sana.

De acordo com o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), cinco pessoas morreram, inclusive um soldado sírio.

O OSDH informou que nesta base síria também estão estacionados combatentes iranianos e membros do Hezbollah.

Estes ataques ocorreram horas depois do lançamento de mísseis israelenses perto da capital síria, Damasco, e da província de Quneitra, situada nas Colinas de Golã, a maioria ocupada e anexada por Israel.

De acordo com o OSDH, estes ataques deixaram pelo menos dez mortos entre as forças leais ao regime de Damasco. O Estado hebraico assegurou que respondia ao disparo de foguetes procedentes do país vizinho.