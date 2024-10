“Estes alvos estão localizados em aldeias perto da fronteira e representam uma ameaça imediata para as comunidades israelitas no norte de Israel”, frisaram as IDF, numa nota na rede social Telegram.

A incursão terrestre, que começou “há algumas horas” após decisão política, está a ser realizado “com base em informações precisas contra alvos terroristas e infraestruturas do Hezbollah no sul do Líbano”.

“As IDF estão a operar de acordo com um plano metódico estabelecido pelo Estado-Maior e pelo Comando do Norte, para o qual os militares das IDF treinaram e se prepararam nos últimos meses”, destacaram ainda as forças israelitas na mesma nota.

A Força Aérea israelita e a artilharia das IDF estão a apoiar as forças terrestres com ataques precisos contra alvos militares na área, detalhou ainda.

“As IDF continuam a operar para atingir os objetivos da guerra e estão a fazer tudo o que é necessário para defender os cidadãos de Israel e devolver os cidadãos do Norte de Israel às suas casas”, sublinharam ainda.

Aguardava-se na noite de segunda-feira uma incursão terrestre israelita no sul do Líbano, depois de Israel ter informado os Estados Unidos sobre operações terrestres limitadas contra o Hezbollah no país vizinho.

Antes da confirmação da incursão terrestre, foram registados, na segunda-feira à noite, “bombardeamentos de artilharia pesada” contra o sul do Líbano.

O grupo xiita libanês emitiu também um comunicado à noite, afirmando que atingiu tropas israelitas destacadas na fronteira, embora não tivesse confirmado qualquer incursão terrestre.

As IDF já tinham declarado “zonas militares fechadas” três localidades fronteiriças em torno da fronteira com o Líbano, Metula, Misgav Am e Kfar Giladi, no norte de Israel.

Fonte oficial militar libanesa tinha referido à AFP, sob condição de anonimato, que o Exército libanês reposicionou e reagrupou as suas forças no sul do país.

Por outro lado, os subúrbios a sul de Beirute, um bastião do movimento xiita Hezbollah, registaram pelo menos seis explosões na segunda-feira noite, momentos depois das forças israelitas terem pedido aos residentes para saírem das suas casas para usa segurança.

Israel tem lançado na última semana uma vaga de ataques aéreos mortíferos contra bastiões do Hezbollah no Líbano no início deste mês.

O Hezbollah começou a disparar ‘rockets’ contra o norte de Israel em 08 de outubro, dizendo que o fazia em apoio do seu aliado Hamas, um movimento islamista palestiniano em guerra contra Israel na Faixa de Gaza desde 07 de outubro, dia do seu ataque sem precedentes em solo israelita.