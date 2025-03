“Israel aceitou o convite dos mediadores dos Estados Unidos e enviará uma delegação a Doha na segunda-feira, com a intenção de avançar com as negociações”, lê-se num comunicado divulgado pelo gabinete do primeiro-ministro israelita e citado pela agência EFE.

O anúncio surgiu depois de o grupo islamita palestiniano Hamas ter dito, através de um dos seus porta-vozes, Abdul Latif al Qanou, que via “indicadores positivos” nas negociações indiretas com Israel para manter o acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza e avançar para a segunda fase.

“Continuam os esforços dos mediadores egípcios e cataris para concluir a implementação do acordo de cessar-fogo e começar as negociações da segunda fase e os indicadores são positivos”, afirmou o porta-voz em comunicado.

O Hamas reiterou na quinta-feira o seu compromisso com as negociações para a segunda fase do acordo de cessar-fogo, dado o aparente impasse nas negociações indiretas com Israel.

A parte israelita defende um prolongamento da primeira fase do acordo até meados de abril e exige a “desmilitarização total” da Faixa de Gaza, a saída do Hamas do território e o regresso dos últimos reféns antes de se passar à etapa seguinte.

O Hamas, por sua vez, exige a implementação da segunda fase do acordo, que deverá conduzir a um cessar-fogo permanente, e insiste em permanecer na Faixa de Gaza, onde governa desde 2007.

Na primeira fase, que terminou em 1 março, após 42 dias em vigor, 33 reféns israelitas (oito dos quais mortos) foram libertados em troca de quase 1.800 prisioneiros palestinianos nas cadeias de Israel.

Permanecem ainda 59 reféns em posse do Hamas, dos quais Israel suspeita que 35 estejam mortos.

O Hamas atacou o sul de Israel em 7 de outubro de 2023, matando cerca de 1.200 pessoas e capturando 251.

Em resposta, Israel lançou um ataque em grande escala na Faixa de Gaza, matando mais de 48.000 pessoas, na maioria civis, segundo números das autoridades locais controladas pelo Hamas, destruindo a maior parte do enclave palestiniano, que está mergulhado numa grave crise humanitária.