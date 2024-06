“As forças de defesa de Israel continuam com atividades operacionais baseadas nos serviços de informação na área de Rafa. No último dia, as tropas eliminaram vários terroristas em diferentes confrontos e desmantelaram túneis na área”, disse um comunicado militar citado pela agência EFE.

No sábado, as forças isrealitas desmantelaram um posto de tiro de morteiro dentro de um túnel em Rafah.

Israel entrou em Rafah no início de maio, quando havia 1,4 milhões de deslocados na cidade, e atualmente os seus blindados avançam pelos bairros ocidentais da cidade, Tal al Sultan e Arábia Saudita, onde explosões foram ouvidas esta noite, segundo fontes palestinas.

Além disso, as tropas israelitas retomaram a ofensiva militar pela terceira vez, na quinta-feira, em Shujaiya onde no último dia “eliminaram terroristas, localizaram armas e realizaram ataques seletivos em complexos de combate com armadilhas”, disse o exército.

Aviões israelitas também bombardearam outros bairros da cidade de Gaza, como Al Tuffah, Sabra, Tal al Hawa e Al Daraj, onde uma morte foi confirmada até agora.

Fontes médicas palestinas relatam mortes e ferimentos em todos esses ataques aéreos, especialmente em Shujaiya, onde nem ambulâncias nem paramédicos conseguiram acesso perante o fogo contínuo das tropas israelitas.

O exército israelita também relatou “atividades operacionais” no centro da Faixa, com incursões direcionadas e destruição de “infraestrutura terrorista”.

Desde o início da guerra, mais de 37.830 palestinianos foram mortos no enclave e mais de 86.850 ficaram feridos, além de cerca de 10.000 corpos que se estima estarem sob os escombros, de acordo com dados do Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas.