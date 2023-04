O primeiro-ministro israelita reconheceu que o país enfrenta dificuldades, incluindo protestos internos contra o projeto de lei de reforma judicial, um conflito com o Hamas em Gaza e no sul do Líbano, em pleno Ramadão, e na fronteira síria.

Benjamin Netanyahu fez hoje estes comentários, relatados pelo Jerusalem Post, numa conversa telefónica com os líderes das comunidades israelitas que fazem fronteira com Gaza, aos quais garantiu que o país ainda não deu a sua última palavra. Um dia antes, os líderes dos colonatos na Cisjordânia — palco da morte a tiro de duas jovens britânico-israelitas – avisaram o ministro das Finanças e Segurança, Bezalel Smotrich, que em circunstância alguma aceitariam "compromissos" do Governo sobre a segurança destas comunidades. "Estamos a falar de 500.000 residentes", avisou o conselho de membros do Yesha ao ministro de extrema-direita, a quem exigiram "um aumento do número de colonatos" na Cisjordânia, com "medidas reais e imediatas". Smotrich concordou com outras exigências dos líderes locais, incluindo o estabelecimento de mais postos de controlo e o início de um estudo para reforçar a estrutura das habitações dos colonos.