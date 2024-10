O exército israelita ordenou hoje a evacuação de dois bairros nos subúrbios do sul de Beirute, no Líbano, antecipando um ataque contra dois edifícios que, segundo diz, albergam instalações do grupo xiita libanês Hezbollah.

Estes edifícios estão situados nos bairros de Haret Hreik e Hadath, declarou o exército israelita numa mensagem dirigida à população. “Vocês encontram-se nas imediações de instalações e interesses afiliados ao Hezbollah, contra os quais as Forças de Defesa de Israel vão atuar num futuro próximo”, advertiu.