Israel recebeu do movimento extremista palestiniano Hamas a “lista dos reféns a libertar” na quinta-feira, no âmbito do acordo de cessar-fogo em vigor desde 19 de janeiro, anunciou hoje o gabinete do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu.

O gabinete não divulgou o nome dos reféns israelitas que serão libertados. A agência francesa AFP admitiu como provável a inclusão de duas mulheres cujos nomes já tinham sido anunciados por Netanyahu: a civil Arbel Yehud, 29 anos, e a soldado Agam Berger, 20 anos.