A Autoridade Italiana de Proteção de Dados decidiu, esta sexta-feira, bloquear temporária e imediatamente a aplicação de inteligência artificial ChatGPT, por não respeitar os dados dos utilizadores nem conseguir verificar a sua idade.

No dia 20 de março ocorreu "uma violação de dados que afetam as conversas e as informações relativas ao pagamento dos utilizadores do ChatGPT com serviço de assinatura", aponta a autoridade italiana.

Critica a aplicação de inteligência artificial pela falta de "informação fornecida aos utilizadores cujos dados são recolhidos pela OpenAI". E, mais importante ainda, pela falta de bases legais "que sustentem a recolha e o processamento em massa dos dados pessoais, com o objetivo de 'treinar' os algoritmos dos quais o funcionamento da plataforma depende".

Acrescenta que, apesar de se destinar a maiores de 13 anos, "a ausência de qualquer filtro para verificar a idade dos utilizadores expõe os menores a respostas absolutamente inadequadas à sua idade e conhecimento".

A entidade pede à OpenAI que "comunique, num prazo de 20 dias, as medidas implementadas" para remediar a situação, "sob pena de multa até 20 milhões de euros, ou até 4% do volume de negócios mundial anual".