Quase 60.000 pessoas já se inscreveram no Fantapapa, um jogo online que combina a paixão dos italianos pelo futebol e pela Igreja, desde o seu lançamento após a morte do papa Francisco, na semana passada, informaram os seus criadores esta terça-feira.

"As pessoas estão intrigadas com a dinâmica de poder do Vaticano", explica Pietro Pace, de 42 anos, um dos fundadores do site. "Jogar permite que tentem entender essas dinâmicas e desmistificá-las um pouco".

O jogo imita a Fantasy League (campeonato italiano de futebol virtual), um passatempo comum entre fãs de desporto, no qual os utilizadores atuam como treinadores de equipas profissionais. Em Itália, essa modalidade é conhecida como Fantacalcio.

O Fantapapa convida os jogadores a criar uma equipa de 11 cardeais, incluindo um capitão (o "mais provável") e um guarda-redes (o menos provável de ser escolhido), oferecendo assim uma visão dos favoritos do público.

Até esta terça-feira, o italiano Matteo Zuppi era o cardeal preferido dos utilizadores, seguido pelo compatriota Pietro Parolin, pelo filipino Luis Antonio Tagle e por outro italiano, Pierbattista Pizzaballa, como indicam os palpites das casas de apostas.

No entanto, entre os dez primeiros também estão alguns candidatos surpresa.

O cardeal italiano Fabio Baggio ocupa o sétimo lugar, possivelmente porque partilha o apelido com a lenda do futebol italiano Roberto Baggio, de acordo com Pace.

Em sexto lugar está José Advíncula, das Filipinas, o primeiro nome em ordem alfabética, o que o torna uma escolha rápida para aqueles que têm pressa em preencher a lista.

Mykola Bychok, arcebispo ucraniano de Melbourne, Austrália — atualmente o cardeal mais jovem do mundo, com 45 anos — é o mais apontado como guarda-redes, o que indica que a maioria dos jogadores não acredita que se tornará Papa.

Também se atribui pontos por adivinhar as tendências políticas do novo Papa, a sua ordem religiosa, idioma e o nome pontifical que adotará. As opções mais votadas nesta última categoria são Francisco, João, Pio, Paulo e Leão.

Criado por Pietro Pace, especialista em inteligência artificial, e Mauro Vanetti, desenvolvedor de videojogos, o Fantapapa não oferece prémios em dinheiro, já que os seus fundadores são ativistas contra jogos de aposta.

O Papa Francisco morreu em 21 de abril, aos 88 anos. O conclave para eleger o seu sucessor começa em 7 de maio.