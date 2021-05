Itália com 4.452 casos no último dia e mais de 28 milhões de vacinas dadas

Itália anunciou hoje ter registado 4.452 casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas e 201 mortes relacionados com a covid-19, enquanto a campanha de vacinação no país ultrapassou as 28 milhões de doses administradas.

Desde o início da pandemia em Itália, em fevereiro de 2020, contam-se no total 4.167.025 infetados, dos quais 124.497 morreram.

Atualmente existem em Itália 315.308 casos ativos do vírus e destes doentes 13.228 estão internados, 1.689 dos quais nos cuidados intensivos, segundo a agência noticiosa espanhola EFE.

Em relação à campanha de vacinação, a Itália já administrou 28.074.383 doses do soro contra a covid-19. Estão completamente imunizadas 8.912.028 pessoas, 15,05% da população do país.

Face à redução dos contágios e ao avanço da vacinação, o governo italiano continua a aliviar as restrições e anunciou esta semana que o recolher obrigatório termina a 21 de junho.

Todas as regiões italianas estão com a classificação de “zona amarela”, a de menores restrições, exceto Vale de Aosta (norte), que continua “laranja”, o nível logo acima em termos de risco de contágio.

Espanha regista quase 4.000 novos casos e 70 mortes nas últimas 24 horas

A Espanha registou 3.988 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 3.619.848 o total de infetados até agora, continuando o número de contágios a descer, segundo o Ministério da Saúde espanhol.

Os serviços sanitários também notificaram mais 93 mortes atribuídas à pandemia desde segunda-feira, passando o total de óbitos para 79.502.

A incidência acumulada (contágios) continua a baixar, evoluindo de 152 (segunda-feira) para 148 casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes nos 14 dias anteriores.

As comunidades autónomas com os níveis mais elevados são as do País Basco (280), Madrid (250), Aragão (216) e Navarra (186).

Nas últimas 24 horas, deram entrada nos hospitais de todo o país 621 pessoas com a doença (494 na segunda-feira), das quais 161 em Madrid, 121 na Andaluzia e 85 na Catalunha.

Por outro lado, desceu para 6,568 o número de hospitalizados com covid-19 (6.923), o que corresponde a 5,2% das camas, dos quais 1.774 pacientes estão em unidades de cuidados intensivos (1.836), o que corresponde a 18,0% das camas desses serviços.

Reino Unido pelo quarto dia consecutivo abaixo de 10 mortes

O Reino Unido registou a morte de sete pessoas de covid-19 nas últimas 24 horas, o quarto dia consecutivo abaixo de 10, e 2.412 novos casos, de acordo com os últimos dados do Governo britânico.

Nos últimos sete dias, entre 12 e 18 de maio, a média diária foi de nove mortes e 2.211 casos, o que corresponde a uma descida de 27,9% no número de mortes e de 2,6% no número de infeções relativamente aos sete dias anteriores.

Desde dezembro foram imunizadas 36.811.405 pessoas com uma primeira dose de uma vacina contra a covid-19, o que corresponde a 69,9% da população adulta.

Além disso, 20.546.452 pessoas, ou 39% da população adulta, já receberam também a segunda dose.

Desde o início da pandemia, foram notificados 127.691 óbitos de covid-19 num total de 4.450.392 infeções confirmadas no país, valor atualizado em baixa devido à introdução de um novo sistema.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.391.849 mortos no mundo, resultantes de mais de 163,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

(Notícia atualizada às 19h44)