O medo de um ataque faz com que três embaixadas do sul da europa sigam os passas dos EUA, e encerrem as suas embaixadas na Ucrânia.

Segundo o The Guardian, as embaixadas de Itália, Espanha e Grécia, na Ucrânia, foram encerradas hoje atendendo ao medo de um ataque russo. Mais cedo a embaixada americana já tinha dito que tinha informações de que a Rússia estaria a preparar um "significativo ataque aéreo". No portal oficial da legação diplomática americana pode ler-se: “Como medida de precaução, a embaixada vai ser encerrada e os funcionários da embaixada são aconselhados a procurar abrigo em caso de ataque”, refere a mesma nota, recomendando aos cidadãos dos Estados Unidos na Ucrânia para procurarem abrigo em caso de alerta aéreo. Pouco depois do anúncio dos Estados Unidos, a embaixada espanhola em Kiev anunciou que não vai prestar serviços durante o dia de hoje devido ao “risco acrescido de ataques aéreos em toda a Ucrânia”, anunciou a delegação diplomática numa mensagem eletrónica enviada aos espanhóis residentes na Ucrânia. Numa mensagem de correio eletrónico enviada aos residentes espanhóis, a embaixada de Madrid em Kiev recomenda a tomada de medidas de segurança como a procura de um abrigo antiaéreo. *Com Lusa