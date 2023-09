Os ministros do Interior de Itália, Espanha, França e Alemanha mantiveram hoje uma conversa telefónica com a comissária europeia Ylva Johansson sobre a pressão migratória no Mediterrâneo, após mais chegadas em massa a Itália nos últimos dias.

"É preciso dar o máximo impulso político para levar a cabo uma nova estratégia operacional contra o tráfico de seres humanos que finalmente tenha como objetivo implementar iniciativas concretas destinadas a bloquear as partidas na origem", disse o ministro do Interior italiano, Matteo Piantedosi, num comunicado, citado pela Efe. Além de Piantedosi e da comissária, a conversa contou com as intervenções dos seus homólogos de Espanha, Fernando Grande-Marlaska, de França, Gérald Darmanin, e da Alemanha, Nancy Faeser. De acordo com o executivo italiano, "durante a conversa surgiu o desejo comum de abordar a questão migratória de forma concreta e operacional, tendo em vista a próxima reunião do Conselho de Justiça e Assuntos Internos da União Europeia (UE), agendada para Bruxelas, em 28 de setembro". Este domingo, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, viaja para a ilha italiana de Lampedusa, depois do pedido nesse sentido da primeira-ministra italiana, Georgia Meloni, após a chegada de mais de 10.000 migrantes em apenas três dias. Também o ministro do Interior francês viajará "nos próximos dias" para Itália para se encontrar com o seu homólogo Matteo Piantedosi, anunciou hoje a presidência francesa, citada pela AFP, após uma conversa telefónica entre Emmanuel Macron e Giorgia Meloni. Perante este cenário, Meloni anunciou um pacote de medidas para dissuadir os migrantes que tentem chegar de forma irregular a Itália, incluindo o alargamento para 18 meses, o máximo permitido por lei, do período de detenção em centros para pessoas que aguardam repatriamento. O Presidente francês, Emmanuel Macron, também prometeu decisões de "solidariedade europeia" com a Itália face à avalanche de chegadas de migrantes à ilha de Lampedusa, mas, numa mensagem claramente dirigida ao Governo de Meloni, criticou as suas posições nacionalistas. Segundo a agência Efe, que cita o governo italiano, já desembarcaram este ano em Itália 127.207 imigrantes, quase o dobro dos 66.237 do mesmo período de 2022 e o triplo dos de 2021 (42.750).